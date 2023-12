Ballando, le pagelle: Wanda Nara super sexy (9), Simona Ventura rock 'n roll (8), Teo Mammucari migliorato (7), Giovanni Terzi incompreso (6)

La settima puntata di Ballando con le Stelle ha visto le otto coppie in gara (prima della doppia eliminazione) confrontarsi in pista e presentare vari stili di ballo come ogni sabato sera. Tutti hanno cercato di dare il meglio, anche se, alcune coppie hanno convinto più di altre. I giudici, infatti, specie Guillermo Mariotto, avrebbero voluto vedere qualche emozione in più, anche se, Carolyn Smith, ad esempio, da professionista di ballo quale è, si è concentrata molto ci più sulla tecnica. Ecco i voti della settima puntata.