Rocco Siffredi, la confessione: «A casa non riuscivo a baciare e abbracciare mia moglie, sentivo di non meritarla»

di Dajana Mrruku

Stare con Rocco Siffredi non deve essere molto facile, ma Rosza Tacci è riuscita a trovare la chiave di volta con il marito con cui sta da oltre 30 anni. Un matrimonio solido e duraturo che ha affrontato alcuni momenti di alti e bassi, ma Rocco e Rozsa hanno dato vita ad una famiglia straordinaria e lui ne è convinto: «I 30 anni con mia moglie sono il traguardo di cui sono più fiero».

La sessualità tra moglie e marito non è sempre stato idilliaco, soprattutto all'inizio della loro relazione e, con grande sorpresa, il più geloso tra i due è proprio Rocco Siffredi.

Il rapporto tra Rocco e la moglie Rozsa

Rocco Siffredi si è aperto molto durante la sua intervista a Passa dal BSMT, dove, accompagnato da Gianluca Gazzoli ha ripercorso alcuni momenti importanti della sua vita e della sua carriera. Una protagonista nella sua vita è stata la moglie Rosza che ha saputo trovare la strada giusta e il modo di "amalgamarsi" con il marito. Rocco ha raccontato: «A me piace trovare la chiave per capire ogni donna e cercare di portarle al piacere reale e non al fake orgasm come fanno le attrici americane. Come fare a scindere l'attore e la persona? Il lavoro più grande che ho fatto è stato quello di scindere Rocco Siffredi e Rocco Tano. Quando tornavo a casa, mia moglie sapeva quando facevo sesso con altre persone e lei pensava sempre "Ma io ti basto ancora?". Non ne abbiamo mai parlato, ma sapevo che lo pensava, c'erano i sottotitoli. Tra me e lei c'è una modalità particolare, affinata con il tempo: dopo aver fatto la performance sul set, una volta tornato a casa non riuscivo a baciare nè abbracciare mia moglie perché sentivo di non meritarla, ero in imbarazzo.

Il più geloso tra i due? Con grande sorpresa è proprio lui, Rocco Siffredi: «Tra i due sono io quello che faceva le scenate di gelosia!»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 21:26

