Alessandro Borghi Supersex: «Il porno è una costante della mia vita. Ne guardo almeno uno al giorno»

di Dajana Mrruku

Alessandro Borghi ha affrontato (e vinto) la nuova sfida interpretativa nella sua carriera, quella di Rocco Siffredi. Ad un primo approccio a Supersex non era totalmente convinto di accettare il ruolo di protagonista, ma dopo aver letto la sceneggiatura, Borghi non ha potuto dire di no, la sfida era troppo interessante e lo avrebbe messo a dura prova. A chi gli chiede se «Er coso è il tuo?», risponde fieramente di sì e non ha paura dei confronti, ma è molto divertito dalla viralità.

Alessandro ha potuto conoscere, girando la serie, un lato totalmente diverso di Rocco Siffredi, quello più fragile e attaccato alla famiglia, ma anche alcuni lati del suo carattere e ha migliorato il rapporto con la sua sessualità che deve essere libera, come ribadisce l'attore.

La sessualità e il porno nella vita di Alessandro Borghi

In una recente intervista a Fanpage, Alessandro Borghi ha raccontato che nella sua vita avrebbe voluto avere più consapevolezza della sua sessualità: «Il porno è una costante della mia vita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 19:27

