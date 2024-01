Fabio Canino: «Il mio coming out felice a 18 anni e le scuse dei bulli. Ballando con le Stelle? Milly Carlucci ha insistito per 3 anni»

Fabio Canino è attore, conduttore, comico e anche giudice di Ballando con le Stelle. Durante una delle sue ultime interviste, Fabio ha rivelato il suo incontro con Raffaella Carrà, a cui è dedicato il suo ultimo spettacolo a teatro, dopo averla ammirata per molto tempo: «L'ho conosciuta sin da piccolo, con lo show del sabato sera e per me parlava solo con me. Facevo il bagno, indossavo uno di quei pigiami orrendi che pungevano e potevo rimanere a vedere la Carrà. Di solito andavo a letto dopo Carosello».