Milly Carlucci, anticipazioni Acchiappatalenti: «Ecco cosa accadrà nelle puntate»

Manca davvero poco all'inizio del nuovo programma condotto da Milly Carlucci, l'Acchiappatalenti, lo show che andrà in onda il prossimo 10 maggio su Rai 1 per cinque puntate. Nel nuovo talent condotto da Milly Carlucci, alcuni artisti sia nazionali che internazionali si esibiranno ma talent scout dovranno capire se si tratterà di veri talenti oppure no.

I talenti saranno giudicati da: Simona Ventura, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Mentre riguardo ai talent scout, a ricoprire questo ruolo saranno: Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Nino Frassica, Sabrina Salerno e Mara Maionchi.

Le parole di Milly Carlucci

«È un format che ci è stato proposto da Fremantle e che noi abbiamo sviluppato - ha spiegato Milly Carlucci a Tv Sorrisi e Canzoni -. È una gara tra cinque acchiappatalenti che saranno giudicati da una giuria.

«Dopo la classifica provvisoria della giuria a ogni acchiappatalenti verrà un cambio al buio con un altro talento: starà lui a decidere se confermare la propria scelta o proseguire la gara con un nuovo compagno d'avventura - ha aggiunto Milly Carlucci -. Chi vincerà la puntata sulla base dei voti della giuria e del pubblico porterà il suo talento in finale e dovrà esibirsi con lui nell'ultima puntata, prevista per sabato 8 giugno».

La conduttrice ha concluso: «I talenti li abbiamo scelti noi facendo scouting tra gli artisti che ci servivano ed abbiamo cercato quelli più divertenti, insoliti e interessanti. Magari sono famosissimi in altri Paesi e se i nostri acchiappatalenti li conoscono, ancora meglio».

