Supersex, «A cosa serviva una serie su Rocco?»: la frecciatina di Siffredi. Alessandro Borghi e il rapporto con il suo corpo

Il Rocco Siffredi di Alessandro Borghi piace in Italia e all’estero. La serie che racconta la vita della pornostar conosciuta in tutto il mondo è il primo titolo tra le serie tv Netflix in Italia ed è terza nella classifica globale delle serie tv in lingua non inglese della piattaforma con 3.2 milioni di visualizzazioni. È, infatti, nella top 10 di 62 Paesi nel mondo.

Il commento di Rocco Siffredi

In una story è lo stesso Siffredi a parlare del successo della serie. Un commento fulmineo, ma esaustivo. Chiaro il suo apprezzamento verso l'interprete: «Supersex con Alessandro Borghi è una delle serie Netflix più viste al mondo», si legge in uno screen di una post Instagram di Fanpage.it. «In risposta a tutti quelli che dicevano "A cosa serve una serie su Rocco"», scrive il pornoattore. Una frecciatina che risponde ai detrattori e a quanti avevano criticato la scelta della piattaforma di dedicargli una serie tv.