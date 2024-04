Paolo Belli annulla il tour teatrale: «Mia moglie sta male, ha bisogno di me». Con Deanna insieme da 40 anni

di Luca Uccello

Paolo Belli è costretto a fermarsi, interrompere il suo tour teatrale "Pur di fare commedia". C'è qualcosa di più importante da fare. Qualcosa che richiede la sua presenza. Lo dice con gli occhi lucidi, la voce spezzata dalla preoccupazione. Ma è così. «Con dispiacere, devo interrompere il mio tour. La mia famiglia ha bisogno di me, della mia presenza. Le successive date saranno tutte annullate».

La malattia della moglie

A casa lo attende sua moglie Deanna, alla quale è legato da oltre quarant’anni. Una moglie fedele che ha scoperto di avere un grave problema di salute per il quale è stata operata d’urgenza. «Sì, ora penso solo a stare vicino a Deanna, è l’unica cosa che conta», scrive il settimanale Di Più Tv riportando una frase che Paolo ripete alle persone vicine a lui, quelle con cui trova la forza per non perdere il suo inguarbile ottimismo.

Il figlio

Al fianco di Paolo e Deanna, c’è il loro figlio Vladik, con sua moglie e i loro bambini, i suoi nipotini. Sono loro a fargli forza in un momento particolare. Dall'altra parte «siamo sposati da quarant’anni, più tre anni di fidanzamento, e lei è come se fosse una mia gamba, se non ci fosse non riuscirei a tenermi in piedi.

Un amore vero. Unico, forte, sempre vivo: «Con la mia Deanna ci siamo conosciuti da giovanissimi, eravamo al “Picchio Rosso”, una discoteca di Formigine nel Modenese, dove sono cresciuto. Mi aveva colpito subito, ma eravamo in compagnia di alcuni amici e ci siamo appena salutati. Per fortuna poi ci siamo rivisti, eravamo a Riccione, a un falò sulla spiaggia, e visto che mi piaceva davvero tanto, per fare colpo mi sono giocato il jolly: ho preso la mia chitarra, che porto sempre con me, e ho cantato per lei. Da allora non ci siamo più lasciati». Frasi passate, che il settimanale televisivo diretto da Osvaldo Orlandini ripropone.

Ora però bisogna aver forza, bisogna saper reagire perché anche questo momento difficile passerà. È quello che ripete alle persone che gli stanno vicino. E non solo i suoi familiari. Paolo Belli è una persona che sta ricevendo tanto affetto anche dai suoi fan, da chi ha deciso di non lasciarlo da solo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA