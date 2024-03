Supersex, Rocco Siffredi e il sesso orale al cimitero con l'amica 70enne della mamma appena morta: ecco com'è andata davvero

di Redazione Web

Supersex spopola su Netflix. La serie tv sulla vita di Rocco Siffredi è attualmente la più vista sulla piattaforma streaming. Un grande successo, merito anche del lavoro di Alessandro Borghi, che interpreta il pornodivo. Tra le scene che hanno sconvolto di più il pubblico, c'è n'è una sulla quale Rocco Siffredi ha raccontato un retroscena. Dopo la morte della mamma, nella serie tv Rocco fa sesso orale con un'amica della donna che lo stava consolando al cimitero. Una scena così assurda, che in molti si sono chiesti se fosse reale o meno.

Rocco Siffredi, intervistato da Gianluca Gazzoli nel podcast "Passa dal BSMT", ha raccontato come è andata veramente. «La signora aveva 70 anni.

La signora aveva una settantina d'anni, ha spiegato ancora Siffredi: «Dopo lei mi guardava per dire 'non ti preoccupare, è tutto apposto'. Mi sono vergognato come una me***, l'ho rimesso dentro e sono uscito e lei mi ha salutato».

