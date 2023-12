Wanda Nara, le foto dei lividi sulle braccia preoccupano i fan: ecco è successo

di Marta Goggi

Wanda Nara partecipa a Ballando con le Stelle come ballerina amatoriale assieme al professionista Pasquale La Rocca. La donna ha di recente annunciato di star lottando contro la lucemia, che sta affrontando con forza. Oggi sui social ha postato alcune sue foto con dei lividi sulle braccia che hanno fatto preoccupare i fan.

Le foto di Wanda Nara

Wanda Nara ha postato sui social delle foto in cui mostra alcune ferite e diversi lividi sulle braccia. Per fortuna nulla sembra riguardare i suoi problemi di salute, quanto la sua grinta nel programma di Milly Carlucci, in cui la donna sta sicuramente mettendo molto impegno, ottenendo risultati soprendenti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 16:07

