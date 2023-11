Wanda Nara «ballerina eccezionale»: ecco come ha ottenuto il massimo dei voti dalla giuria di Ballando

di Cristina Siciliano

Wanda Nara, 36enne, si muove come ballerina professionista a Ballando con le stelle. Dopo i recenti problemi di salute, la showgirl è in pista così da rassicurare i suoi cinque figli. Wanda Nara è in coppia con il ballerino Pasquale la Rocca e grazie alle sue esibizioni sta facendo emergere tutte le sue doti nel ballo. Infatti, la coppia, nonostante una settimana non semplice, si è esibita nella sesta puntata del talent show condotto da Milly Carlucci in un bellissimo (e non semplicissimo) Charleston che ha conquistato i cinque giurati di Ballando con le stelle. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca

Per l'esibizione di Wanda Nara e Pasquale La Rocca, i cinque giurati, ossia, Selvaggia Lucarelli Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, hanno dato il punteggio massimo di dieci che sommati agli otto punti della prova a sopresa li ha fatti posizionare ai primi posti in classifica, a pari merito con Simona Ventura.

I giudici del talent condotto da Milly Carlucci hanno definito Wanda come una «ballerina a tutti gli effetti».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Novembre 2023, 08:43

