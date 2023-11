Ballando con le stelle, a rischio l'esibizione di Wanda Nara. Milly Carlucci: «Pasquale La Rocca sta male»

di Cristina Siciliano

Momenti di preoccupazione a Ballando con le stelle per Pasquale La Rocca, il partner di ballo di Wanda Nara nel talent condotto da Milly Carlucci. La notizia è stata comunicata dalla conduttrice durante La Vita in Diretta dove è intervenuta proprio per parlare della nuova puntata del suo show. A tale proposito Milly Carlucci ha rivelato che il ballerino potrebbe dare forfait e saltare la puntata. Infatti, Pasquale La Rocca non è riuscito a seguire la sua ballerina nelle prove poiché non si è presentato agli allenamenti. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Milly Carlucci

«Salve a tutti purtroppo devo fare un annuncio - ha comunicato Milly Carlucci a La Vita in Diretta -.

La conduttrice ha poi comunicato ai telespettatori due buone notizie: «Avremo due ballerini per una notte. La prima è Cristina D'Avena per la gioia di grandi e piccini. Tutti abbiamo una sua canzone nel cuore. Poi ci sarà anche Giacomo Giorgio di Mare Fuori che è uno degli attori di questa nuova generazione più amati del mondo dei giovani».

