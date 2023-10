Wanda Nara, sfogo su Ballando: «Alcune volte non non ne posso più, però mi aiuta»

di Redazione Web

Wanda Nara, protagonista di Ballando con le stelle, ha trovato nelle ultime ore, la forza di chiamare per nome la malattia di cui soffre. La showgirl ha detto ai suoi fan: «Ho la leucemia». Tuttavia, Wanda non ha perso il coraggio e la forza per affrontare tutto con il sorriso. Infatti, durante la seconda puntata del dancing show condotto da Milly Carlucci, la moglie di Mauro Icardi ha incantato tutti con il suo samba ballato perfettamente insieme al suo partner Pasquale La Rocca. Nelle ultime ore, Wanda Nara ha voluto ringraziare i suoi fan attraverso le sue Instagram stories e poi ha rivelato cosa significhi per lei ballare. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Wanda Nara ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories dove si mostra distesa sul pavimento e soprattutto, stanca post allenamento di ballo. «La sfida è con me stessa - ha scritto Wanda Nara a corredo della foto pubblicata sul suo profilo Instagram -.

La moglie di Mauro Icardi ha pubblicato nelle sue Instagram stories un secondo video in compagnia di Teo Mammucari e Simona Ventura. «Nella vita c'è sempre il tempo e la speranza di conoscere persone meravigliose - ha sottolineato Wanda Nara -. Lei (Simona ) è una di quelle che conosco da anni. A Teo lo conosco da poco ma sicuramente diventerà anche lui un mio grande amico».

