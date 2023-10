Ballando, Wanda Nara in lacrime parla della malattia: «Lo faccio per dimostrare ai miei figli che sto bene»

di Redazione Web

Ballando, Wanda Nara subito in lacrime nella prima puntata. Il motivo? Le parole sulla malattia: «Lo faccio per dimostrare ai miei figli che sto bene». Nessuna coppia eliminata nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle 2023, il talent show condotto da Milly Carlucci. Spettacolo, emozioni e quel po' di pepe che hanno accompagnato i telespettatori durante la serata.

Tuttavia, protagonista di questa edizione è la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara. La showgirl argentina è scesa in pista in chiusura di serata e si è esibita in una rumba insieme al suo partner Pasquale La Rocca. E proprio durante la puntata, la showgirl in lacrime ha raccontato il difficile momento attraversato a causa della malattia, ossia di quando le è stata diagnosticata la leucemia. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Wanda Nara

«Accendere la televisione e vedere che tutti parlavano di me senza sapere cosa avessi mi ha spaventata - ha sottolineato Wanda Nara -.

La showgirl ha aggiunto: «Un esempio per i miei figli. Le più piccole pensavano che andare a Ballando significasse che tutto va bene. Il ballo ti dà. Lo faccio per dimostrare che sto bene».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 08:33

