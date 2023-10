Ballando con le stelle al via, i concorrenti: da Wanda Nara a Simona Ventura, ecco il cast

di Redazione Web

Si è conclusa da poco la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci che avrà 12 vip in gara, in coppia con altrettanti ballerini professionisti. Alla conferenza stampa della 18esima edizione del talent show hanno partecipato anche Wanda Nara, Simona Ventura e Antonio Caprarica che hanno espresso la loro opinione a pochi giorni dal debutto. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Simona Ventura e Samuel Peron, l'anticipazione a Ballando: «Spoiler su cosa faremo»

Ballando con le stelle, Simona Ventura con Samuel Peron: «Prima giornata nello studio. Che meraviglia»

Le parole di Simona Ventura

«Io e Giovanni Terzi siamo la prima coppia in gara - ha sottolineato Simona Ventura durante la conferenza stampa -. Questa è stata un'idea di Milly Carlucci che ho sposato subito perché è la prima volta. Lavoreremo insieme anche se ci hanno diviso. Non ci vediamo praticamente mai. C'è una sana competizione tra noi. Partecipo a Ballando con le stelle perché le cose nuove mi piacciono. Sono felice di essere qui e sono in competizione con la mia partner in crime sul lavoro che è Paola Perego».

Le parole di Wanda Nara

Wanda Nara non ha nascosto il suo amore per l'Italia e ha spiegato che ottenne la prima chiamata da Milly Carlucci già quindici anni fa. «La mia prima volta in Italia fu 15 anni fa e Milly Carlucci mi telefonò per partecipare a Ballando con le Stelle. Non me la sono sentita, ero incinta. Quest'anno ho voluto ritagliarmi uno spazio per partecipare. Ho firmato un contratto in bianco. L'Italia è la mia seconda casa».

Antonio Caprarica ha sppiegato che per lui la partecipazione a Ballando con le Stelle è una vera e propria sfida. «Spero che i telespettatori si rendano conto di quanto è meraviglioso questo spettacolo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA