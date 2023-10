Simona Ventura e Samuel Peron, l'anticipazione a Ballando: «Spoiler su cosa faremo»

di Redazione Web

Tutto pronto per il debutto di Simona Ventura a Ballando con le stelle. La showgirl è nel cast della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci. Quest'ultima è riuscita ad accaparrarsi quattro personaggi di grido in questa edizione: una regina televisiva come Simona Ventura, un nome amato dai grandi e piccini e finalmente pronto a sbarcare in Rai come Bruno Barbieri, una vecchia gloria come Bobby Solo e un nome finito di recente nell'occhio del ciclone per il suo addio alle Iene e Tu Sì Que Vales, come Teo Mammucari. Ed è proprio nelle ultime ore, che Simona Ventura ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram mentre è in compagnia del suo maestro di ballo, Samuel Peron. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Samuel è il mio maestro - ha sottolineato Simona Ventura su Instagram -.

La conduttrice ha aggiunto: «Ragazzi la stella non vedeva l'ora di lavorare con il cavaliere veneziano. Adesso piccolo spoiler. Noi stiamo preparando due balli: uno da portare come esibizione standard e un altro se dovessimo andare allo spareggio. Vi diamo un piccolo indizio: il nostro ballo inizia con "sa". Comunque, sicuramente spaccherò moltissime cose ma non so cosa combinerò qui».

