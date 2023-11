Simona Ventura dà i voti: «Paola Perego da 10, Selvaggia coraggiosa (7). Heather Parisi? No, grazie»

di Redazione web

Simona Ventura è una delle grandi protagoniste di questa edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice è già tra i papabili vincitori del programma di Milly Carlucci, anche se, c'è chi dice che anche Wanda Nara potrebbe salire sul primo gradino del podio. In ogni caso, Super Simo è molto contenta del periodo che sta vivendo nella sua vita e, recentemente, ha alzato le palette dei voti nei confronti dei colleghi del mondo dello spettacolo: tutti promossi... tranne una!

I voti di Simona Ventura

Simona Ventura è stata intervista da Vanity Fair con il quale ha giocato a dare i voti ad alcuni colleghi. Più che votazioni, sono state opinioni personali che la conduttrice ha condiviso durante la chiacchierata. L'aspirante ballerina, su Milly Carlucci, ha detto: «È stata lei a farmi decidere di fare Ballando con le Stelle», su Selvaggia Lucarelli: «Ha il coraggio delle sue azioni». Poi, in merito all'ex marito Stefano Bettarini: «Abbiamo un rapporto molto buono» e sulla collega Paola Perego risponde così: «È un 10!». Il gioco continua con Amadeus, del quale Simona dice: «È riuscito a far tornare i giovani su Rai 1», su Mara Venier parla di tregua «Ho fatto pace con lei, adesso» mentre su Heather Parisi «Con lei no grazie!». Infine, Simona Ventura si esprime su Arisa e dice: «Mi ha chiesto scusa» e, poi, su Barbara D'Urso: «Lo stesso giorno in cui mi sono ritrovata con Mara, sono andata anche da lei».

Simona Ventura e il voto a se stessa

Infine, Simona Ventura dà un voto anche a se stessa, al suo percorso di vita e alla sua carriera: «10! Sono ancora qua, anche solo per questo..! Anche i programmi che sono venuti male mi sono serviti per darmi un ceffone, i miei fallimenti sono stati la mia forza perché mi hanno fatto tornare sui binari. Sono cambiata anche io ma Super Simo è sempre dentro di me.

