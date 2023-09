Arisa a Belve: «Simona Ventura? Mi dispiace aver detto che è falsa». La conduttrice risponde così

di Redazione web

Arisa raccontadosi a Belve ha parlato di Simona Ventura e del battibecco che anni fa (era il 2012) ebbero durante una delle puntate di X-Factor del quale entrambe erano giudici. L'argomento è stato portato a galla nuovamente perché Francesca Fagnani ha chiesto alla cantante quale fosse stato, secondo lei, il momento più alto e quello più basso di tutta la sua carriera. Arisa ha ribadito, ancora una volta, il suo dispiacere per aver chiamato "falsa" la conduttrice televisiva che su Instagram e Twitter le ha risposto così.

Pace fatta tra Arisa e Simona Ventura

Dopo la famosa lite a X-Factor, Arisa e Simona Ventura si erano già chiarite ma durante la prima puntata di Belve, la cantante ha detto: «Il momento più basso della mia carriera è stato quando ho detto a Simona che era una persona falsa, perché non è vero. Lei stava facendo il suo gioco e io il mio. Volevo ribadire che non è vero e che le voglio bene».

Quindi, Simona Ventura ha ripostato, sul proprio profilo Instagram, lo spezzone dell'intervista e ha scritto: «Cara Arisa sei dolce! Ti ringrazio perché nel nostro mondo, non è affatto scontato chiedere scusa, anzi! Ci eravamo già chiarite ‘in privato‘ , ma questo attestato a Belve 2 con Francesca Fagnani mi ha commosso! Anch’io ti voglio bene e ti ritengo una delle (se non la più bella) voce della canzone italiana contemporanea, e aspetto, come abbiamo fatto in passato, di sentire i tuoi pezzi! Quelli si, davvero immortali! A presto», aggiungendo un cuore rosso.

I commenti sui social

Il post in cui Simona Ventura tranquillizza Arisa sul fatto che tra loro fosse tutto sistemato, ha riscosso moltissimo successo e in tantissimi hanno commentato: «Due artiste con la A maiuscola, non potevate non ritrovarvi» oppure ancora «Siete davvero due grandi donne».

