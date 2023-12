Ballando, Giovanni Terzi: «Milly Carlucci prima che conoscessi Simona Ventura non mi voleva, poi sono stato raccomandato...»

di Redazione web

Giovanni Terzi è uno dei concorrenti di questa edizione di Ballando con le Stelle. Il giornalista è in coppia con la ballerina Giada Lini ed è in "competizione" con la compagna Simona Ventura che, invece, balla con Samuel Peron.

La coppia ha deciso di partecipare nella stessa edizione del programma condotto da Milly Carlucci per mettersi in gioco in una nuova sfida, anche se, come racconta Giovanni, in passato, la conduttrice lo avrebbe scartato.

L'intervista di Giovanni Terzi e Simona Ventura

Giovanni Terzi e Simona Ventura sono stati intervistati da Repubblica dove hanno parlato della loro storia d'amore che, ormai, dura da diversi anni e, poi, della loro avventura a Ballando con le Stelle. Il giornalista ha spiegato: «Adoravo lo show anche prima di conoscere Simona e, tramite un'amica, avevo chiesto a Milly di partecipare. Lei, però, mi disse di no. Mi è andata benissimo, lo ripeto: sono raccomandato da Simona, lei mi illumina e sono felice. Noi condividiamo tutto».

Simona Ventura, poi, ha aggiunto: «Milly mi corteggiava, avevo fatto con lei "Il cantante Mascherato" e mi diceva "È il momento, devi fare Ballando". Allora, ci è venuta l'idea di Giovanni, partecipazione doppia».

Il pensiero di Giovanni Terzi su Guillermo Mariotto

Giovanni Terzi, poi, ha anche espresso il suo parere su Guillermo Mariotto, uno dei giudici di Ballando: «Non voglio fare l'ipocrita, lui è stato sgradevole con me, ho la dermatomiosite amiopatica, una malattia rara e lui, mentre parlo, finge di dormire? Non è rispettoso».

Venerdì 8 Dicembre 2023

