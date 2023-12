Teo Mammucari e Wanda Nara fanno i pronostici sulla finale di Ballando: «Ti vedo preoccupata per il secondo posto»

La finale di Ballando con le Stelle si avvicina sempre di più: l'ultima puntata dello show di ballo condotto da Milly Carlucci è, infatti, fissato per sabato 23 dicembre. Gli aspiranti ballerini e i loro maestri stanno cercando di dare il massimo in pista ogni settimana ed, effettivamente, i miglioramenti di alcuni sono davvero sorprendenti. Due concorrenti ancora in gara sono Teo Mammucari e Wanda Nara che sono molto amati dal pubblico.