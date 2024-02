Wanda Nara: «Io e Mauro Icardi litighiamo sempre, ecco il motivo»

di Cristina Siciliano

Wanda Nara, dopo l'annuncio della malattia (leucemia), ha ripreso in mano la sua vita cambiando prospettive e rafforzando ancora di più il legame con Mauro Icardi. Tra il calciatore e la showgirl l'amore è più forte che mai e dopo un periodo di alti e bassi, Mauro Icardi ha scelto di non lasciare mai lasciato la mano di Wanda Nara. Oggi però la showgirl ha rivelato quali sono i motivi delle loro liti e discussioni dopo dieci anni di matrimonio.

Le parole di Wanda Nara

«Il mio grande scontro con Mauro è perché chiaramente lavoro - ha sottolineato Wanda Nara durante il programma messicano Olga -. Cioè a lui farebbe piacere che non lo facessi perché pensa che non sia necessario. Alcune volte mi vede alzare presto e mi dice "che necessità hai di farlo". Non mi scoraggia però lui comunque commenta e questa cosa mi rompe le scatole. Se litigo per qualcosa è sicuramente a causa di quel commento. Io sono del parere che le donne debbano lavorare e realizzarsi».

Wanda Nara ha aggiunto: «La moglie di un calciatore deve realizzarsi come donna e non dipendere da lui ma deve avere la possibilità di dire "un bacio e me ne vado".

