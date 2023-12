Ballando con le stelle, Wanda Nara e la sorpresa della famiglia a Roma: «Mamma in semifinale»

di Cristina Siciliano

«Sorpresa a Roma, mamma in semifinale». Sono queste le parole che Wanda Nara ha scritto a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La showgirl argentina si è mostrata emozionata dell'inaspettata visita che ha ricevuto dal marito Mauro Icardi e dai suoi figli che l'hanno raggiunta a Roma, dove è impegnata per preparare al meglio la semifinale di Ballando con le stelle, il talent condotto da Milly Carlucci. Una gara che ha rappresentato una sorta di rivincita per la showgirl argentina soprattutto dopo aver rivelato la sua battaglia contro la leucemia.

Wanda Nara su Instagram

Sorrisi, abbracci e qualche prova di ballo.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post di Wanda Nara. «Siete una famiglia stupenda, Wanda meriti la vittoria», ha scritto una fan. E ancora: «Siete perfetti, una famiglia molto unita e bellissima da vedere».

