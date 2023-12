Ballando con le stelle, Wanda Nara e gli schiaffi a Pasquale La Rocca durante le prove: «Non è facile insegnarmi a ballare»

di Cristina Siciliano

Wanda Nara è sempre carichissima durante le prove del dancing show di Rai 1: la modella e showgirl argentina si allena frequentemente con il suo partner di ballo, Pasquale La Rocca. I due sono tra i concorrenti più quotati per la vittoria di questa edizione di Ballando con le stelle. Tuttavia, proprio nelle ultime ore Wanda Nara ha pubblicato alcuni video nelle sue Instagram stories dove mostra il suo impegno durante le prove di ballo con il suo partner. E naturalmente, non manca qualche incidente di percorso.

Wanda Nara su Instagram

Wanda Nara ha pubblicato nelle ultime ore, attraverso le sue Instagram stories, alcuni video dove si vede la showgirl che più volte tira uno schiaffo e un pugno in faccia a Pasquale La Rocca. «Non è facile ballare con me», ha scritto Wanda Nara a corredo del video Instagram. Di conseguenza, anche Pasquale La Rocca ha condiviso nelle sue Instagram stories il video in cui riceve palesemente una sberla in faccia da Wanda Nara. «Grazie per il pugno in faccia», ha scritto Pasquale La Rocca.

Insomma, una preparazione durissima che sta mettendo alla prova le abilità nella danza dell'instancabile moglie di Mauro Icardi e...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Dicembre 2023, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA