Grande Fratello, Beatrice Luzzi rivela che un inquilino ha avuto un’erezione ballando con lei. «Si rischia di rovinare le famiglie»

di Cristina Siciliano

Nella casa del Grande Fratello il rapporto tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi è sempre molto teso. L'attrice è convinta che Anita Olivieri si sia intromessa nella sua relazione con Giuseppe Garibaldi. Ma al di là delle discussioni, ciò che accade nella casa del Grande Fratello non smette di stupire i fan del reality. Infatti, nelle ultime ore proprio Beatrice Luzzi è stata al centro di una rivelazione a luci rosse che riguarderebbe un altro concorrente della Casa. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Cosa è successo

Durante il daytime, Beatrice Luzzi ha rivelato a Vittorio Menozzi che un concorrente del Grande Fratello ha avuto una erezione mentre ballava con lei.

Il discorso tra Beatrice e Vittorio Minozzi è stato breve e si è chiuso con una frase: «Se parlo in puntata con la prova di quel video si rischia di rovinare le famiglie».

E sul web è iniziato il tam tam delle ipotesi in merito a tale situazione. Molti utenti pensano che si tratti di Alex Schwazer. Ovviamente, è solo una delle tante ipotesi che circolano sul web.

Per conoscere la verità non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti in merito alla situazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Novembre 2023, 14:41

