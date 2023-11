GF, Letizia Petris lascia il fidanzato con un comunicato: «Sento delle cose per Paolo Masella»

di Cristina Siciliano

Sta per nascere una nuova coppia al Grande Fratello? A quanto pare sì. La vicinanza tra Letizia Petris e Paolo Masella non si può più nascondere e infatti, nelle ultime ore la gieffina si è decisa a prendere una posizione tra il suo fidanzato e Paolo Masella. «Provo qualcosa per lui». Sono queste le parole di Letizia Petris che hanno ufficializzato la sua decisione, ossia quella di lasciare il suo fidanzato Andrea Contadini, attraverso un comunicato che farà in confessionale entro domenica per vivere serenamente il percorso nel reality condotto da Alfonso Signorini. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Letizia Petris

«Non è solo che mi ha scritto quelle cose ma mi ha fatto capire molto anche con quello che ha detto - ha spiegato Letizia Petris -.

La gieffina ha aggiunto: «Ora so cosa merito e io merito molto di più. L'amore che mi trasmette Paolo, la cura, la delicatezza e il rispetto sono cose belle e di cui ho bisogno. E poi non posso più negare quello che sento anche io quando è vicino a me. E non è giusto per nessuno che io continui ad avere il freno a mano».

Sabato 4 Novembre 2023

