Grande Fratello, panico nella casa: «È successo una cosa grossa, c'entra Heidi Baci»

Heidi Baci continua ad essere un argomento di discussione sia dentro che fuori al Grande Fratello. Fuori al giardino della casa del reality condotto da Alfonso Signorini in questi giorni sono passati due aerei a favore di Heidi con scritto: «L'Italia è con Haidi and family». A tale proposito, Massimiliano Varrese e Fiordaliso dopo aver letto il messaggio aereo hanno espresso la loro opinione. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole dei concorrenti del Gf

«Ragazzi non sono per nulla tranquillo - ha sottolineato Massimiliano Varrese -.

Anche Fiordaliso ha voluto esporre la sua considerazione in merito all'aereo che è arrivato per Heidi. «Avete visto l’aereo per Heidi ragazzi? Vuol dire che fuori è successo un bel casino per questa cosa qui, quindi tutti sono con Grecia per quello che lei ha detto contro Max anche per il video - ha spiegato Fiordaliso -. Secondo me è successa una cosa grossa. Cioè vi rendete conto? Per questo io vi anticipo che Grecia non esce a questo giro. Perché lei è andata contro Massimiliano e a favore di Heidi. C’è proprio una fazione che sta con Heidi ed è anche bella potente e questi aerei ne sono la dimostrazione».

