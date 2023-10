Grande Fratello, il fratello di Giuseppe Garibaldi lo difende: «Beatrice Luzzi? Incita odio e poi fa la vittima»

di Redazione Web

Rapporti ai ferri corti tra due concorrenti del Grande Fratello. Il motivo? Dopo le affermazioni di Giuseppe Garibaldi durante l'ultima puntata che mettevano in dubbio le intenzioni di Beatrice Luzzi, l'attrice ha chiuso con lui e non ne vuole più sapere niente. La gieffina ha anche sottolineato durante la diretta: «Per me non esiste più qua dentro». Durante lo sfogo con Giampiero Mughini, Beatrice Luzzi ha continuato a criticare Giuseppe: «Non è una persona carina, non è un bravo ragazzo, non è una persona leggera ed è un gran figlio di una mig****a». Ascoltando tali parole, il fratello di Giuseppe, Nicola Garibaldi ha voluto esporre il suo pensiero in merito a tale situazione. Il fratello di Giuseppe non si è risparmiato a giudizi pungenti verso la gieffina. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole del fratello di Giuseppe Garibaldi

«Lei voleva la storia d'amore, voleva sposarsi con Giuseppe Garibaldi dopo una settimana di conoscenza - ha scritto Nicola Garibaldi attraverso le sue Instagram stories -.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 17:09

