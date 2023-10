Grande Fratello, Greta Rossetti fa chiarezza: «Mirko Brunetti e Perla Vatiero? Non sono pazza, credetemi»

di Redazione Web

Mirko Brunetti e Greta Rossetti sono usciti da Temptation Island innamoratissimi. Infatti, Mirko ha lasciato la sua ex fidanzata Perla Vatiero dopo cinque anni per viversi la sua nuova frequentazione con Greta fuori dalle telecamere con tanto di tatuaggio che rappresenta il «loro amore». Tuttavia, oggi la relazione tra Mirko e Greta è giunta al capolinea. Nei giorni scorsi però il ristoratore di Terni ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini e parlando con Jill Cooper ha ammesso di amare ancora l'ex tentatrice.

A tale proposito Greta Rossetti nelle ultime ore ha risposto ad alcune domande dei suoi follower in merito anche ai messaggi che Mirko e la sua ex fidanzata Perla si sono scambiati precedentemente. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Greta Rossetti ha parlato chiaramente nelle sue Instagram stories in merito ai messaggi che si sarebbero scambiati Mirko Brunetti e Perla Vatiero. «Come ho fatto a scoprirlo? Ricordatevi che le bugie hanno le gambe corte e prima o poi si scoprono sempre – ha sottolineato Greta Rossetti nelle sue Instagram stories –.

L'ex tentatrice ha aggiunto: «In quel momento era a mio favore e me l'ha stampata in faccia e l'ha fatto anche in modo molto semplice. Non è vero che nel messaggio si parlava di lavoro, non so perché abbia detto questa cosa. Non era un messaggio chissà cosa ma neanche di lavoro. Che poi, un messaggio di lavoro mica lo elimini? O cancelli tutta la chat o non ne cancelli solo uno. Non sono pazza, credetemi. E non è tutto finto».

