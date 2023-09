Temptation Island, gli ex Perla Vatiero e Mirko Brunetti insiema alla Milano Fashion Week. Ecco la reazione di Greta Rossetti

di Redazione Web

In questi giorni è in corso la Milano Fashion Week. Come districarsi in questo mare magnum di tendenze, esordi, nomi e celebrazioni? Non si può. L'evento è tanto atteso soprattutto da molti vip che vengono invitati ad assistere alle anteprime delle nuove collezioni di grandi marchi di moda. E proprio Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ex coppia di Temptation Island, sono stati avvistati a una di queste anteprima di moda. Durante la sfilata, Perla ha ripreso alcuni momenti attraverso dei video. Molti fan hanno notato che sullo sfondo c'era proprio il suo ex fidanzato Mirko. A tale proposito, Greta Rossetti, attuale fidanzata di Mirko, ha voluto dire la sua in merito a tale situazione. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Mi state mandando un sacco di messaggi in merito alle persone presenti alla sfilata di ieri sera scrivendomi che è stato fatto appositamente per hype, non lo so e neanche mi interessa - ha scritto Greta Rossetti nelle sue Instagram stories -.

Poi ha aggiunto: «Ci tengo a precisare l'ultima cosa, per me non c'è nessun problema che due ex sono nello stesso posto, anzi sono io la prima e ve l'ho sempre detto. Il problema che mi state sottolineando voi sono i video che pensate sono fatti palesemente per hype includendo anche me in questo, quando vi ho chiesto già qualche giorno fa di non mettermi più in mezzo nelle loro cose e ripeto che io non ero presente quindi non sapevo neanche dell'esistenza di questi video in quanto non sono stati fatti da me e neanche sapevo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA