Belen, Alessandro Cattelan spiega l'assenza al suo programma Rai: «Ha fatto come Lukaku...»

Nei giorni scorsi era stato annunciato che Belen Rodriguez avrebbe preso parte alla prima puntata su Rai 2 di Stasera C'è Cattelan, programma condotto da Alessandro Cattelan. In seguito ad una serie di indescrizioni si è diffusa la notizia che la showgirl argentina non sarebbe più presente alla prima puntata. Nessuna dichiarazione ufficiale fino ad oggi. Infatti, nelle ultime ore è stato proprio il conduttore a rivelare cosa è successo e qual è il vero motivo per il quale Belen non sarà presente durante la prima puntata del programma. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Alessandro Cattelan

Il conduttore è stato intervistato da Caterina Balivo a "La volta buona" e ha voluto fare chiarezza in merito all'argomento spiegando che Belen sarebbe dovuta essere il primo ospite della puntata ma non sarà più così. «Doveva venire Belen a Stasera c'è Cattelan, mi ha detto “cantiamo una canzone” e poi non ha più risposto al telefono; ha fatto come Lukaku - ha sottolineato Alessandro Cattelan -.

Così, Caterina Balivo ha chiesto al conduttore chi prenderà il posto della showgirl argentina durante la prima puntata del programma. «Non abbiamo pensato a sostituzioni - ha sottolineato Cattelan -. Avevamo già una bella scaletta piena, quindi continua ad esserci Annalisa, Tedua e Cilia Sala...»

