Grande Fratello, diretta quinta puntata: sorpresa per Beatrice. Avvicinamento tra Massimiliano e Heidi e primo eliminato

Torna su canale 5 il Grande Fratello. In questa quinta puntata, che seguiremo come sempre in diretta minuto per minuto su Leggo.it, ci sarà il primo eliminato tra: Arnold, Claudio, Giselda, Grecia e Vittorio. Dopo essere stata salvata da Cesara Buonamici, Beatrice riceverà la sua prima sorpresa.

Anticipazioni

Lunedì 25 settembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici.

Negli ultimi giorni, Massimiliano si è avvicinato a Heidi confessando un interesse nei suoi confronti. Tra i due c’è stato poi un chiarimento che ha portato la ragazza a spiegare anche il suo punto di vista.

Serata speciale quella di stasera per Beatrice che riceverà una piacevole sorpresa. Al televoto Arnold, Claudio, Giselda, Grecia e Vittorio: uno di loro sarà eliminato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 17:00

