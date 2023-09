Grande Fratello, Beatrice Luzzi in lacrime incontrando i figli: «Mi dispiace per la figura che vi sto facendo fare». La reazione commuove tutti

Beatrice Luzzi è sicuramente uno dei personaggi più scomodi all'interno della casa del Grande Fratello. Ma il freddo personaggio e l'altera concorrente, si scioglie durante la diretta di lunedì 25 settembre quando Signorini le fa incontrare i figli.

Cuore di mamma

Nonostante tutti gli attacchi ricevuti nella casa del Grande Fratello l'unica preoccupazione di Beatrice Luzzi sono i figli. Nella quinta puntata l'attrice parla di loro con Alfonso Signorini «Sono crollata di fronte al pensiero che i miei figli possano aver visto questa gogna ingiusta. Domenica ho sentito dei ragazzi fuori la casa giocare e inevitabilmente ho pensato a loro. Vedo persone che parlano e sparlano e la passano liscia. Io invece non dico nulla, ma vengo accusata di essere ipocrita. Ho timore che queste parole possano avere degli effetti sulla loro vita, non voglio questo per loro. Andare a scuola e sapere che tua madre è tacciata per essere l'antipatica della situazione non è bello.

Beatrice, pur essendo separata, ha un ottimo rapporto con l'ex compagno Alessandro : «quando ho conosciuto Alessandro, il padre dei miei figli, ho sentito immediatamente che era il padre dei miei figli. Senza paura. Non siamo più coppia ma siamo genitori al 100%, facciamo famiglia, facciamo tutte le cose. Lui viene tutti i giorni, fa la spesa, porta i ragazzi a fare sport, andiamo il weekend insieme, però abita in un’altra casa da tre anni»

Poi svela la difficoltà che hanno avuto nel crescere due bambini da soli «I loro nonni sono su a Trieste, i miei genitori sono anziani e io e Alessandro non abbiamo voluto prendere una babysitter, perché non ce lo potevamo permettere, ma anche perché ci siamo innamorati di questi bambini. Questa è la prima volta che ci allontaniamo così tanto».

La sorpresa



Valentino ed Elia, i due figli di Beatrice Luzzi, le fanno una sorpresa durante la diretta di lunedì 25 settembre: «Sei bellissima mamma - la rassicurano i due ragazzi - noi stiamo benissimo. Siamo fieri di te, anche papà. Accendiamo la tv quando possiamo e sei sempre con noi, non ti preoccupare per noi. Tieni duro ti prego. Non essere triste, noi sappiamo chi sei».

Un momento molto dolce che ha mostrato l'animo fragile e umano di Beatrice che abbracciandoli si è scusata con loro «Mi dispiace per la figura che vi sto facendo fare...». Valentino ed Elia la rassicurano e si abbracciano forte.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 00:18

