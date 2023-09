Grande Fratello, due di picche di Heidi a Massimiliano Varrese. Cesara Buonamici: «Nessuna donna accetta tutto questo»

Due di picche per Massimiliano Varrese da parte di Heidi. Durante la diretta del Grande Fratello di lunedì 25 settembre Alfonso Signorini ha voluto approfondire la situazione tra i due. Tra un corteggiamento più o meno velato e le accuse di strategia a stuzzicare i concorrenti ci pensa Cesara Buonamici.

Il corteggiamento

Massimiliano Varrese ha ammesso durante la quinta puntata del Grande Fratello di essere rimasto molto colpito da Heidi e forse di essere stato troppo precipitoso: «Ho sbagliato a valutare i tempi - ha raccontato ad alfonso signorini - avevo una percezione un po' diversa da lei che è entrata dopo, qui le ore sembrano molte di più».

«Ho fatto una confidenza ad Heidi che forse mi dovevo tenere, quando lei è entrata mi sono sentito molto coinvolto dalla sua presenza.

«Io copro con la risata il nervosismo - risponde Heidi - anche allora tentai di andarmene. All'inizio c'è stata simpatia subito, però io avrei preferito che la cosa fosse più graduale, ho avuto un po' di ansia. Dire che ti ho sognato per me sono parole forti dette da un uomo e non da un ragazzino».

L'affondo di Cesara

«Non mi ritengo prepotente, ma forse ammetto di essere stato precipitoso». «Nessuna donna vuole essere considerata una preda da poca fatica - sottolinea Cesara Buonamici - Lo dico da donna, nessuna accetta tutta questa fretta, c'è un minimo di sospetto di strategia da parte di Massimiliano che serpeggia nella casa».

«Io non sono mai stato uno stratega ribatte Varrese - quando sento una cosa la vivo e vado fino in fondo». Heidi controbbate e Massimiliano scherza «Sai cosa mi ricrda questa cosa... Ascanio e Katia che litigavano sempre». A domanda diretta di Alfonso Heidi dà un bel due di picche «No, non mi piace. Io sono una persona che nella vita si mette molti limiti, qui ho deciso di darmi una possibilità»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 22:22

