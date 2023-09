Sono bastate tre puntate e un gioco un po' "cattivo", perchè nella casa del Grande Fratello si rompessero tutti gli equilibri. Sotto l'occhio del ciclone Beatrice Luzzi accusata da gran parte dei concorrenti di essere ipocrita. L'attrice respinge al mittente le accuse e si accende uno scontro con Massimiliano Varrese nella puntata di giovedì 21 settembre.

Grande Fratello, diretta 21 settembre: tutti contro Beatrice

Grande Fratello, Massimiliano Varrese furioso con Beatrice Luzzi: «Sei falsa, da me nemmeno il buongiorno»

Grande Fratello, la gaffe di Signorini: «In Veneto non c'è il mare»

La lite

Il gioco delle tre verità promosso dal Grande Fratello ha portato allo scontro tra gli inquilini. In particolare sotto attacco è finita Beatrice Luzzi definita la più ipocrita della casa: «Un terzo degli inquilini è contro di me, non me lo aspettavo da Giselda o Alex.

Bea, come la chiamano nella casa, tiene banco anche durante la diretta della quarta puntata, ne ha per tutti in particolare per Massimiliano Varrese che definisce un bluff: «Questa sua ricerca di spiritualità, di condivisione ... per me è una persona molto individualista».

Varrese non la prende bene e durante il blocco pubblicitario si scaglia contro la collega, Alfonso Signorini chiede spiegazioni e lui commenta: «Una persona che sparla così alle spalle per me non merita nemmeno il buongiorno».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 22:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA