Il Grande Fratello punta sulla storia di Alex Schwazer: «Se mi assolvono crolla sistema antidoping». Il pubblico si divide: «Basta»

Alex Schwazer è uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. L'atleta durante la terza puntata di luned' 18 settembre ha raccontato, con l'aiuto di Alfonso Signorini, la sua storia: dalla medaglia d'oro alla caduta, dalla rinascita al nuovo incubo doping. Una storia incredibile che però divide il pubblico sui social.

Il Grande Fratello punta sulla storia di Alex Schwazer «Ero innocente e sono innocente». Il web si divide «Basta» (Credits ufficio stampa Endemol Shine Italy)

La storia di Alex Schwazer

Alfonso Signorini ripercorre durante la terza puntata del Grande Fratello la storia di Alex Schwazer dall'oro di Pechino alla caduta. Nella clip Alex ammette l'uso del doping «Ero entrato in un grandissimo stato depressivo. Lo facevo all'insaputa di chi mi stava vicino (Carolina Kostner ndr), e quindi entri in conflitto con te stesso. Quando ho ammesso tutto ero sollevato».

Il doping

«Da te si chiedeva sempre di più - sottolinea Signorini - ti era venuto lo "schifo" di questo stile di vita, però dovevi produrre». Alex «Sì, il problema principale ero io, in quegli anni lì mi vedevo solo come atleta, non hai altre cose e non ti interessano altre cose. Sei in conflitto con te stesso perchè non puoi cambiare, Alex atleta era l'unica cosa importante, smettere e fare pausa non era possibile. Il mio sport se lo vuoi fare lo devi amare, se fatichi ogni giorno e lo subisci è un problema, non sono gli altri il problema. Esclusa la soluzione giusta, di staccare, le ho provate tutte: ho cambiato allenatore, psicologici, poi il doping, l'unica cosa che non avevo sperimentato. Non avevo consapevolezza che mi avrebbero scoperto, non pensavo più a quello che rappresentavo e a quello che avevo fatto, ho buttato via tutto»

L'incubo

Nel suo recupero atletico Schwarzer ha chiesto al professor Donati di farsi allenare proprio per far capire di voler agire in assoluta trasparenza «Lontano da tutti ho scoperto la bellezza dello sport. Volevo tornare e non avevo paura di niente. So come ho vinto prima e anche nel caso ci fossero stati atleti più forti, non sarebbe stato un problema per me».

Nel 2016 torna l'incubo doping, ma questa volta Schwarzer si proclama innocente «Io a Rio ci volevo essere, perché ero innocente e sono innocente. Ci sono stai vari motivi e interessi a non farmi tornare in gare e soprattutto a screditarmi. Non so se è stato un complotto, so che queste urine sono state falsificate. Se ammettono che questa provetta è stata compromessa crolla tutto il sistema antidoping, mi sono trovato a difendermi da una cosa che non ho fatto, il tribunale di Bolzano mi ha dato ragione ma resta la squalifica, spero me la riducano. L'annuncio di questa positività è arrivata quando mia moglie aspettava il nostro primo figlio. Vorrei che i miei figli vedessero dal vivo quello che so fare»

«Il 1 gennaio viene fatto il test antidoping - prosegue Signorini - tutte le analisi fatte prima e dopo sono negative, un tribunale italiana ha detto che è stata manomessa, tu ti proclami innocente.

«La giustizia sportiva - sottolinea Schwarzer - viaggia su binari diversi rispetto a quella giudiziaria. La giustizia sportiva si è fermata al verdetto di Rio, noi abbiamo fatto l'ultima istanza che sta davanti alla corte dei diritti Europea a Strasburgo, ma ci vogliono molti anni prima di avere un verdetto»

Social divisi

Mentre Alex Schwazer racconta la sua storia i social si dividono. C'è chi si commuove leggendo nel suo racconto una grande ingiustizia e chi invece è più interessato alle dinamiche del Grande Fratello.

Diciamo che hanno ricamato moltissimo sulla storia di Alex per compensare l'assenza di dinamiche e aver qualcosa da dire, cioè anche la visita della moglie dopo solo 3 puntate.. 🤌#grandefratello #gf — Una Malandrina qualsiasi ⚡️ (@Liliumselvatico) September 18, 2023

I giudizi sulla storia di Schwarzer si dividono tra chi spera in una sua rinascita e chi ritiene che non sia il Grande Fratello il posto giusto per parlarne. La cosa che più "infastidisce" è che siamo arrivati alla terza puntata, così come era avvenuto veners' scorso, e già ci sono sorprese per i concorrenti, quando invece nelle passate edizioni si aspettava molto di più.

