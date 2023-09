Fiordaliso a cuore aperto durante la terza puntata del Grande Fratello. Un racconto intimo ma non voieristico della cantante che con grande semplicità ha parlato sia sella sua mancata adolescenza, che del dolore che ha provato dopo che ha perso la mamma durante il Covid. Ma andiamo con ordine.

Il Grande Fratello cambia programmazione, l'annuncio di Signorini in diretta: ecco quando andrà in onda

Grande Fratello, il dramma di Fiordaliso: «La cosa più crudele che mi potesse capitare». Signorini commosso (Credist uff. st. Endemol Shine Italia)

Grande Fratello, Signorini scherza sul marito della Buonamici: «Devi far da mangiare». Lei lo gela così

Il racconto

Fiordaliso è una delle protagoniste di questa nuova edizione del Grande fratello. Durante la terza puntata di lunedì 18 settembre Alfonso Signorini ha celebrato sia la cantante, grazie a delle immagini storiche, che la donna.

La cantante in questi ultimi anni ha perso sia la mamma che il papà: «Mia mamma è stata una delle prime vittime di Covid, è stata la cosa più crudele che mi potesse capitare. Volevamo accompagnarla nel suo ultimo viaggio e non mi è stato possibile, come molti italiani. Mia madre prima di morire, un'infermiera ci ha fatto una telefonata, non la vedevo da 15 giorni, è riuscita a dirmi che stava morendo».

«Senza mamma sono un po' persa - ha proseguito Fiordaliso - ma ho una sorella che mi aiuta come i miei figli. Grazie a lei io sono riuscita ad accudire mio padre. Lui ha fatto una morte bella, si può dire? E' stato accudito, si è sentito amato, l'ultimo mese è stato il mio bambino, è morto tra le braccia di mia sorella in casa, come voleva lui e queesta cosa mi solleva un po'».

Alfonso Signorini visibilmente commosso la ringrazie, e quando la cantante torna nella casa viene abbracciata da tutti

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA