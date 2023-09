Grande Fratello, Signorini scherza sul marito della Buonamici: «Devi far da mangiare». Lei lo gela così

Le nuvole che si aggirano intorno alla casa del Grande Fratello sono arrivate anche all'interno dello studio del reality di Canale 5. In apertura della terza puntata, di lunedì 18 settembre, Alfonso Signorini ha fatto una battuta sul marito di Cesara Buonamici, e la sua reazione non è passata inosservata.

Nella casa del Grande Fratello gli animi si accendono, iniziano i primi schieramenti e sicuramente le nomination hanno dato vita alle prime dinamiche.

Durante la terza puntata di lunedì 18 settembre, Alfonso Signorini, per sottolineare l'impegno di Cesara Buonamici nello studio dei protagonisti del GF ha fatto una battutina che ha coinvolto il marito della giornalista. «Cesara tuo marito mi chiamato e mi ha detto: non puoi sempre far fare tardi a mia moglie, deve pur fare da mangiare!».

La Buonamici però lo gela con un secco «Non credo». Una reazione che ha fatto molto sorridere soprattutto i social.

