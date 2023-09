di Ida Di Grazia

Claudio Roma è uno dei sei concorrenti che hanno fatto il loro ingresso nella casa del Grande Fratello durante la diretta di venerdì 15 settembre. Il giovane imprenditore ha un passato tormentato che Alfonso Signorini ha, forse, maldestramente enfatizzato.

Claudio Roma è il nuovo concorrente del Grande Fratello. Il commento di Signorini gela tutti «Sei diventato spacciatore» (uff st. Mediaset)

Chi è

Durante l'adolescenza Claudio è entrato in un brutto giro che gli è costato anche il carcere. Il ragazzo lo ha raccontato venerdì sera durante la diretta della seconda puntata del Grande Fratello. «Nella mia vita c’è stato un evento traumatico.

Le parole di Signorini

Claudio non entra nei dettagli, ci pensa però Alfonso Signorini che forse un po' maldestramente sottolinea: «Sei diventato spacciatore per un brevissimo periodo della tua vita. Sei stato colto in flagranza di reato e sei finito qualche giorno in carcere, poi sei stato affidato ai servizi sociali».

Commento che non è piaciuto moto al popolo del web che ha tacciato il conduttore di scarsa sensibilità

