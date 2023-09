Grande Fratello, questa sera la seconda puntata: entra Fiordaliso, Mughini ospite. Ecco le prime sorprese

Venerdì 15 settembre in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con il Grande Fratello, che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. Alfonso Signorini accoglierà nella casa 15 nuovi concorrenti e scopriremo il preferito della puntata. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Anticipazioni

Sono 15 i nuovi concorrenti sono pronti a varcare la porta rossa del reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, per unirsi al gruppo che ha fatto il suo ingresso lunedì nel corso della diretta su Canale 5. In nomination per il preferito del Grande Fratello, quindi per ora nessuna eliminazione, ci sono Anita, Giuseppe, Lorenzo, Samira e Vittorio. Chi vincerà sarà immune dalle prossime nomination.

I nuovi concorrenti

Non ci sono conferme ma a fare l'ingresso nella casa tra i Vip potrebbero esserci Rosanna Fratello e Ciro Petrone. Confermata per ora,direttamente da Alfonso Signorini nelle anticipazioni del pomeriggio, Fiordaliso. Giampiero Mughini per ora sarà ospite in studio.

Le sorprese

A dispetto di quanto previsto, arrivano le prime sorprese per i concorrenti già in questa seconda puntata.

