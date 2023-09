Grande Fratello, altro che Nip! Arnold è una star di Tiktok insieme a mamma Pina e alla sua famiglia speciale

di Ida Di Grazia

Con oltre 700mila follower su tiktok, Arnold decisamente non è un Nip. Il giovanissimo creator è uno dei concorrenti entrato nella seconda puntata del Grande Fratello e se per la gente più grande è uno sconosciuto, di certo non lo è per i giovanissimi.

Chi è Arnold

Arnold è un creator di Tik Tok che tratta con ironia, grazie alla sua famiglia speciale, tantissimi temi molto importanti dalle adozioni ai pregiudizi legati al colore della pelle.

@4rnol4 voi vedete differenze?? io no #bigfamily ♬ Combination Taco Bell and Pizza Hut by Das Racist - Jinx

Dopo qualche anno Pina e Rito hanno adottato un'altra bambina, Aurora, che aveva avuto problemi alla nascita. L'amore di questa famiglie è riuscita ad abbattere tutti i pregiudizi guardando avanti sempre con positività.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 23:25

