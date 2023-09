Grande Fratello, nessun provvedimento per Paolo dopo le frasi su Napoli. La reazione di Signorini

Nessun provvedimento, nè rischio nomination per Paolo Masella, il giovane macellaio che nei giorni scorsi è finito al centro delle poleimiche per alcune sue considerazioni su Napoli e la su "mancanza di cultura". Durante la diretta di venerdì 15 settembre del Grande Fratello, è arrivata la reazione di Alfonso Signorini.

Un buffetto e nulla di più. Ecco come Alfonso Signorini ha redarguito bonariamente, in diretta, Paolo dopo le sue considerazioni su Napoli. «Paolo tu lo sai che ti adoro però io porto Napoli nel cuore e non puoi dire che non ha delle bellezze perchè mi arrabbio. Non si possono fare classifiche prima Roma, poi Firenze, la bellezza è ovunque».

Nei giorni scorsi Paolo Masella, parlando con gli altri concorrenti del Grande Fratello aveva: «Per i miei gusti Napoli non rientra neanche nelle prime cinque perché ha poca cultura. Storia culturale, nel senso di artistica. Parlo per me non dico in generale. Nel senso che ti direi Roma e, dopo Roma, Firenze e Venezia».

Queste frasi avevano scatenato l'indignazione del web e una reazione anche da parte di Massimiliano Varrese, che aveva prontamente sottolineato: «Ma non scherziamo. Napoli è una delle città più culturali d'Italia».

