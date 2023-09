Cesara Buonamici svela l'esistenza del tugurio al Gf: «Come si rimedia?». La reazione di Alfonso Signorini

Uno spoiler in piena regola per Cesara Buonamici che svela in diretta l'esistenza del tugurio. Nella puntata di lunedì 11 settembre del Grande Fratello, la giornalista ha ricevuto il suo "battesimo" con una divertente gaffe di cui si è resa inconsapevole protagonista.

Grande Fratello: Cesara Buonamici svela l'esistenza del tugurio «Come si rimedia?». La reazione di Alfonso Signorini (Credits Ufficio stampa Mediaset)

La Gaffe

Durante la diretta della prima puntata del Grande Fratello, Cesara Buonamici si è resa inconsapele di un piccolo spoiler. Parlando con i ragazzi nella coasa la giornalista ha detto «Ci sono altre mamme e papà nel tugurio», svelando di fatto l'esistenza del tugurio, non acora rivelata.

I concorrenti fingono di non capire e sghignazzano, Alfonso Signorini deve rendere inevitabilmente ufficiale l'esistenza di questa parte della casa «Cesara, hai fatto uno spoiler.

Risate in studio con Signorini che si ricollega con gli inquilini della casa «Come rivelato da Cesara, ci sono alcuni inquilini nel tugurio. Adesso entreranno nella Casa». Sorpresa sfumata.

