“Stasera c’è Cattelan" torna su Rai 2: nella prima puntata ospiti Belen e Tedua. Quando inizia e le novità

Alessandro Cattelan è pronto a tornare in tv con il suo “Stasera c’è Cattelan…su Rai2". Si parte martedì 26 settembre in seconda serata. Oltre all'iconica scrivania e ai giochi cult ci saranno anche tante novità. Gli ospiti della prima puntata sono Belen Rodriguez e Tedua.

Anticipazioni

“Stasera c’è Cattelan…su Rai2”, torna a scaldare la seconda serata di Rai2, con l’ironia e il linguaggio di Alessandro Cattelan, a partire da martedì 26 settembre.

Le novità

Alessandro Cattelan è pronto a sedersi alla sua scrivania per intrattenere il pubblico anche con grandi novità: all’attesissimo “Sai chi ti saluta tantissimo?” si aggiungono le chiusure musicali con artisti di rilievo che si alterneranno a stand up comedian per ritagliare all’interno di un programma così variegato uno spazio destinato alla scena musicale e comica più contemporanea.

