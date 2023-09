Grande Fratello, la domanda di Signorini ad Alex Schwazer scatena le polemiche: «Non è ancora entrato e glielo ha già chiesto»

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata e tra i concorrenti spicca senza dubbio la presenza di Alex Schwazer, il celebre marciatore italiano noto per la sua vittoria alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, ma anche per gli scandali legati al doping.

Schwazer ha accettato di partecipare al reality per condividere la sua storia e il suo sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi nel 2024. Alex ha infatti l'obiettivo di rimettersi in gioco e competere nuovamente. Ma una domanda di Alfonso Signorini ha lasciato il pubblico senza parole, ecco cosa ha chiesto all'atleta.

Grande Fratello, Rosy Chin nella serie The Ferragnez: Fedez è un suo cliente

Grande Fratello, scatta la censura? «Nessuna immagine in diretta durante la notte per evitare sesso e bestemmie?»

Grande Fratello la domanda ad Alex Schwazer

Durante la prima puntata, molti utenti hanno notato le parole di Alfonso Signorini che, in vista delle prossime settimane, ha cercato di riassumere per i telespettatori le vicende sportive del marciatore, non senza qualche domanda spiazzante. «Manco è entrato e Signorini gli ha già domandato una volta “perché ti sei dopato“? Poi glielo chiederà almeno altre 9 volte!», ha commentato un utente sui social. Poco tatto da parte del conduttore del reality show più amato dagli italiani?

Photo Credits: Kikapress music by Korben

LEGGI ANCHE : -- È successo in diretta, l'inquadratura hot che indigna il web

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA