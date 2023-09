Grande Fratello, Rosy Chin nella serie The Ferragnez: Fedez è un suo cliente

di Redazione Web

Ha preso il via la nuova edizione del Grande Fratello che promette di essere meno trash e con volti più "normali". I concorrenti sono per lo più persone comuni, gente del popolo, proprio come il reality ha previsto fin dalle sue origini. Peccato però che non sia proprio così. Sono già nate polemiche su concorrenti che in realtà sono molto noti sui social e hanno preso parte ad aventi, uno tra questi, l'ultimo in ordine cronologico è Rosy Chin, la chef che ha conquistato già il pubblico.

La presentazione della chef

Rosy ha un noto ristorante a Milano, nel video di presentazione ha ammesso di aver avuto un'educazione molto rigida e di aver anche un rapporto molto particolare con il cibo: «Ho sempre avuto un rapporto bruttissimo con il cibo. Ogni mio problema lo buttavo nel cibo. Ero completamente differente. Avevo 60 kg di rabbia, di responsabilità in più addosso. Poi ho pensato ai miei bambini e insegnare a loro quanto è bella la vita. Il cibo è diventato poi mio alleato». Una donna forte, una mamma che cura la sua famiglia e un'imprenditrice dedita al suo lavoro, ma non sconosciuta.

The Ferragnez

Rosy, come hanno notato i più attenti, non ha solo un ristorante molto famoso a Milano, ma un social molto seguito, al punto che è persino apparsa in una delle puntata de The Ferragnez, la famosissima serie di successo sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez.

