Grande Fratello, i concorrenti Nip non hanno fatto il provino? La rivelazione choc durante in diretta

Il Grande Fratello è ufficialmente iniziato. E i primi dubbi e polemiche travolgono il reality show condotto da Alfonso Signorini. Il debutto del reality più amato degli italiani è un successo, ma alcune parole dette dai concorrenti scatenano il terremoto attorno allo show. Sui social, infatti, scoppia il caso su come sia stato effettuato il provino a chi, tra undicimila pretendenti, è riuscito a varcare la porta rossa della Casa. Ma procediamo con ordine.

Letizia Petris, chi è la nuova concorrente del Grande Fratello amica di Can Yaman

Grande Fratello, un collega di Giselda mima un rapporto orale: non c'è censura e il video fa il giro del web

Gf: il caso del provino ai concorrenti

Sembra che i concorrenti Nip che hanno varcato la soglia della casa del Grande Fratello non abbiano sostenuto alcuna selezione attraverso un provino, ma siano stati direttamente contattati dalla produzione.

Tuttavia, quale sarà la realtà dietro questa situazione? Procediamo nella nostra indagine per scoprire la verità insieme.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Kikapress; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE: -- Quella clausola del regolamento violata dal calzolaio? Cosa non doveva fare prima di entrare nella casa ma non l'ha rispettata

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 08:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA