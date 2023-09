Letizia Petris, chi è la nuova concorrente del Grande Fratello amica di Can Yaman

Letizia Petris, fotografa e creatrice di contenuti digitali, è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello. Durante la puntata di lunedì 11 settembre, la ventiquattrenne di Riccione è entrata come Nip, eppure il suo annuncio ha destato non poche polemiche.

Letizia Petris dovrebbe essere una concorrente Nip di questa nuova edizione del Grande Fratello, eppure il suo nome non è così sconosciuto. Fotografa, nata a Cesena l’8 giugno del 1999, vive a Coriano in provincia di Rimini.

Letizia è finita nei giorni scorsi sotto l'occhio del ciclone per una sua foto alla Mostra del Cinema di Venezia in cui posa abbracciata accanto all'attore turco Can Yaman e tra i fra i pochi profili seguiti ci sono quelli di tante ex gieffine tra cui: Giulia Salemi, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

Letizia su Instagram

il suo account Instagram è @letipetris_. Il suo nome, tra le papabibili concorrenti, era circolato nelle scorse settimane, e il suo rofilo è passato dai circa 14.000 follower agli attuali 29.800 (al momento in cui stiamo scrivendo).

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 07:46

