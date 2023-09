Grande Fratello, la gaffe di Signorini: «In Veneto non c'è il mare»

La prova di geografia da sempre riserva delle grandi perle, non ha fatto eccezione nemmeno la terza puntata del Grande Fratello. Gli inquilini, in particolare Garibaldi e Samira, hanno regalato delle "perle" ai telespettatori, come le cinque terre in Toscana. Nemmeno Alfonso Signorini ne è uscito illeso.

La gaffe

Garibaldi ha fatto l'Italia e Garibaldi l'ha distrutta. Parliamo ovviamente di Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello che si è cimentato con Samira nella prova i geografia, in palio un aumento di budget.

«Sono io che disegnerò l'Italia. Dopo la Toscana ci sono le 5 terre - e ancora - Il capoluogo dell'Abruzzo è Ancona». Grande confusione tra Matera e Macerata, insomma una serie di strafalcioni che regalano tante risate sia in studio che sui social. Anche Signorini in pure clima goliardico si rende protagonista di una gaffe involontaria «Gilselda non c'è il mare in Veneto».

In realtà è tutto piuttosto confuso, potrebbe aver fatto una domanda alla concorrente ed essere stato frainteso, ma il siparietto ha sortito il suo effetto.

