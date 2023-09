Grande Fratello, diretta 21 settembre: nessun eliminato, ma la casa è già divisa

Il Grande Fratello torna giovedì 21 settembre con la diretta della quarta puntata, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. Questa sera in nomination ci sono Beatrice Luzzi, Arnold, Lorenzo e Vittorio, il meno votato finirà in nomination diretta con Grecia Colmenares la prossima settimana. Dunque nessuna eliminazione prevista.

Anticipazioni

Cominciano a cadere le maschere. Sono bastate delle piccole domande durante un gioco perchè saltassero gli equilibri nella casa del Grande Fratello.

Questa sera durante la quarta puntata del Grande Fratello spazio anche ai sentimenti con Samira cresciuta senza conoscere il papà e ovviamente attesa per le nomination. Anche questa volta non ci sarà un eliminato, ma il meno votato tra Beatrice Luzzi, Arnold, Lorenzo e Vittorio, andrà in nomination diretta con Grecia Colmenares. Per avere il primo eliminato di questa nuova edizione bisognerà aspettare il prossimo lunedì.

