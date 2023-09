Grande Fratello, il dolore di Samira: «Non conosco mio padre, lui ha una famiglia ma non sanno che io esisto»

Dopo la storia di Alex Schwazer, durante la puntata di giovedì 21 settembre del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha voluto approfondire il racconto sull'infanzia di Samira Luis. Bellissima concorrente dall'infanzia spensierata, ma segnata dall'assenza di un papà che non ha mai conosciuto.

L'abbandono

Cresciuta con mamma in un paese del Friuli, Samira ha avuto un'infanzia spensierata. Durante la diretta della quarta puntata del Grande Fratello, il pubblico ha avuto modo di scoprire il lato più intimo dell'ex "professoressa". Alfonso Signorini ha chiesto a Samira se avesse mai chiesto alla madre del papà.

«Certo.

«Da quando sono diventata maggiorenne - prosegue Samira - ho avuto la curiosità di conoscere papà, non posso permettere a me stessa di negarmi questa possibilità. Non sono sicura di voler scoprire a 360 gradi questa cosa. Qualche anno fa ho chiesto a mia mamma delle foto, anche lei non aveva nulla poi al compleanno mi regala una pergamena con la foto di papà, ma per due anni non ho avuto il coraggio di aprirla. Sono cresciuta, ho avuto il coraggio di togliere l'orgoglio e dire "questa è la tua vita, il papà ce l'hai e devi affrontare determinate cose". Quando l'ho visto era sera, la pergamena erra lì mia mamma non si è mai permessa di spostarla, la vedo e dico che è un bel ragazzo, ho una sensazione positiva. Un suo amico mi ha messo in contatto con papà».

«Non ci siamo mai visti, l'ho sentito al telefono, eravamo due sconosciuti. Mi ha detto solo che ha una moglie e tre bambini, io ho detto che volevo conoscerlo senza per forza avere un rapporto e lui ha detto "ho una moglie e dei figli, più avanti forse sì". Da quello che ho capito la moglie sa, ma i figli no».

