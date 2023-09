Grande Fratello, Paolo Masella e il papà: «Quando beve è cattivo, non ho ricordo belli con lui». La mamma: ti vuole bene

A differenza di Samira, Paolo Masella il papà lo conosce e anche molto bene. Il giovane macellaio, durante la puntata del Grande Fratello di giovedì 21 settembre, ha raccontato: «Mio padre è l’uomo più buono, ma quando beve è cattivo. Non ho ricordi belli con lui perché ho un astio molto più forte dell’amore». Ma andiamo con ordine.

Dolore e orgoglio



Paolo Masella ha un rapporto molto forte con la mamma, meno con il padre: «Mio padre quando beve è il più cattivo del mondo. Per me è solo il padre di mia sorella». Parole molto dure quelle del giovane macellaio durante la diretta del Grande Fratello di giovedì 21 settembre.

«Ci sono stati periodi in cui stavamo bene perché non beveva - ha raccontato Paolo parlando con Alfonso Signorini - poi purtroppo ha sempre ceduto, non sopporto il Danilo che beve, che sta in condizioni pessime.

«Il tema della paternità questa sera verrà approfondito anche per Paolo – ha spiegato Signorini nella fascia quotidiana che anticipa la puntata – haa il rifiuto di suo padre, con cui non vuole più avere nulla a che fare, mentre ha idealizzato sua madre, che lo ha cresciuto, lo ha sostenuto, che ancora oggi è il suo punto di riferimento».

Ed è proprio dalla mamma che arriva una delle lezioni d'amore più belle: «Le persone sbagliano, feriscono e tu devi imparare a perdonarle. Solo il perdono ti renderà libero. Papà ti vuole bene».

